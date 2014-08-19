《汇市简讯》欧元/美元：空头占据主导地位

金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
0648 GMT
* 欧元/美元空头主导大局，100和20小时均线切入点1.3373-76转为阻力
* 反弹有限，下一道防线为1.3330障碍位
* 守方沽出后重新建仓的机会不多
* 1.3330的停止单增多，1.3390-00卖压沉重
* 数据焦点为美国CPI，美元多头还缺少通胀回升的支撑
* 只有升破21日均线切入点1.3402，才会打破空头局面(完)
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路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年