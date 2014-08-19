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市场报道 | 2014年 8月 19日 星期二 15:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：空头占据主导地位

0648 GMT

* 欧元/美元空头主导大局，100和20小时均线切入点1.3373-76转为阻力

* 反弹有限，下一道防线为1.3330障碍位

* 守方沽出后重新建仓的机会不多

* 1.3330的停止单增多，1.3390-00卖压沉重

* 数据焦点为美国CPI，美元多头还缺少通胀回升的支撑

* 只有升破21日均线切入点1.3402，才会打破空头局面(完)

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