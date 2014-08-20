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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：8月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月20日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期16亿台币。     
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。   
    
    --------------------------------------------------
     本提存期资金预期变化因素摘要如下： 
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期 2兆(万亿)7,380.6亿台币：
             08/21                  7,848.8亿台币
             08/22                    2,788亿台币
             08/25                      204亿台币
             08/26                  4,722.1亿台币
             08/27                 2,729.50亿台币
             08/28                  3,958.5亿台币
             08/29                    1,077亿台币
             09/01                  2,117.7亿台币
             09/02                  1,046.5亿台币
             09/03                    888.5亿台币
  
    --公债到期21.0亿台币。   
       08/22：  100甲8期公债付息         11.25亿台币
       08/24：  101甲8期公债付息          9.75亿台币
        
    **紧缩因素： 
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
    注：*表新增或更新。  

 (记者 董永年; 审校 高洁如)
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