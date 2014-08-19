版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 15:09 BJT

全球航运：今年下半年亚欧商船运量将放缓，因企业消化库存--马士基

路透哥本哈根8月19日 - 马士基(Maersk) 周二表示，预计今年下半年亚洲-欧洲商船航线的船运量将会减少，因企业将运用今年稍早时积累的库存。

“我们预计企业已积累库存一段时间，因此未来船运量增长将更趋缓和。”马士基执行长Nils Andersen在一次电话会议上表示。

Maersk Line是全球最大的集装箱船运公司，旗下拥有近600艘集装箱船。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐