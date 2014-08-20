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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 10:37 BJT

新债招标：中国10年续发国债中标收益率4.2293%，符合预期--业内人士

路透北京8月20日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发的280亿元人民币10年固息国债，中标收益率为4.2293%，符合4.22%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.2930%，投标倍数为1.62倍。

今日新债为今年第12期 10年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至8月25日进行分销；8月27日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年6月19日开始计息；票面利率4%。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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