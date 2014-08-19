全球金市：金价微升，受助于资金流入和避险需求

0632GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,299.22美元，上日下跌0.6%。美国黄金期货 上涨约1美元，报1,300.50美元。

现货银周二持稳，上日触及两个月低点。钯金 距离13年高位不远，受助于围绕主要生产国俄罗斯供给的担忧以及亮丽的需求前景。

“投资者看似认为出现尾部风险的可能性越来越高，并且正在寻求对冲，”ETF Securities澳洲和新西兰业务部门主管Danny Laidler表示。

Laidler说，该机构旗下的黄金上市交易基金(ETF)上周流入7,550万美元，四周总共流入2.826亿美元，为2012年8月以来最高。

与此同时，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 称周一持仓量增加2.09吨至797.69吨，为近四周来首次增加。

今年迄今，黄金已经上涨了约8%，很大程度上是由于地缘政治紧张局势。

一位路透技术分析师表示，现货金可能会反弹到1,307美元，因其未跌破每盎司1,296美元的支撑位。(完)

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