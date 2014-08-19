全球金市：金价微升，受助于资金流入和避险需求

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
0632GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,299.22美元，上日下跌0.6%。美国黄金期货 上涨约1美元，报1,300.50美元。
现货银周二持稳，上日触及两个月低点。钯金 距离13年高位不远，受助于围绕主要生产国俄罗斯供给的担忧以及亮丽的需求前景。
“投资者看似认为出现尾部风险的可能性越来越高，并且正在寻求对冲，”ETF Securities澳洲和新西兰业务部门主管Danny Laidler表示。
Laidler说，该机构旗下的黄金上市交易基金(ETF)上周流入7,550万美元，四周总共流入2.826亿美元，为2012年8月以来最高。
与此同时，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 称周一持仓量增加2.09吨至797.69吨，为近四周来首次增加。
今年迄今，黄金已经上涨了约8%，很大程度上是由于地缘政治紧张局势。
一位路透技术分析师表示，现货金可能会反弹到1,307美元，因其未跌破每盎司1,296美元的支撑位。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 王洋/杜明霞)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路