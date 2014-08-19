版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 15:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM橡胶上涨，日圆下跌与沪胶提供力量

该合约盘中一度升至199.0日圆，从周一所创的近10周低位195.0日圆反弹。

美元兑日圆 涨至102.54，维持缓慢的涨势。

“美元兑日圆汇价上涨，帮助提振(TOCOM)橡胶收复198日圆。”冈藤商事研究部总经理Kaname Gokon称。

“上周的盂兰盆节过后，交投清淡，基本面没有变化，市场无法摆脱区间交投。”

上海期交所主力期胶合约 上涨90元人民币，报每吨14,980元人民币。

新加坡商品交易所近月9月橡胶期约 最新报每公斤163.40美分，上涨0.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 洪曦/田建华; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐