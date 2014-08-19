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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 15:39 BJT

金属期市：伦铜持稳，美元走强遏制铜价的反弹势头

“我们认为铜仍将继续相当紧缺...因为供应增速今年基本齐平需求增长，”墨尔本摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Joel Crane称。

0706 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.1%至每吨6,915美元，此前较前日上扬0.5%。铜价已经从上周所创每吨6,821美元的七周低点反弹，但动能似乎正在消退。

上海期交所主力10月期铜 攀升0.8%至每吨49,390元人民币(8,046美元)，触及三日高点。

其他金属方面，LME期铝远期曲线显示供应压力增大，现货铝较三个月期铝的升水CMAL0-3缩窄至2012年12月以来最窄，接近平价水准。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/朱晓军；审校 田建华/张明钧)
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