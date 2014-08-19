金属期市：伦铜持稳，美元走强遏制铜价的反弹势头

“我们认为铜仍将继续相当紧缺...因为供应增速今年基本齐平需求增长，”墨尔本摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Joel Crane称。

0706 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.1%至每吨6,915美元，此前较前日上扬0.5%。铜价已经从上周所创每吨6,821美元的七周低点反弹，但动能似乎正在消退。