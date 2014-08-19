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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 16:09 BJT

表格: LME金属库存最新变化--8月19日

路透伦敦8月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
    品种       最新库存        变动
     铜         145,350      +4,075
     锡          12,910        +120
     铅         215,600         -75
     锌         736,525        -875
     铝       4,872,050      -8,075
     镍         324,678        -306
   铝合金        32,540         -80
   NASAAC        58,860        持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布             品种       库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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