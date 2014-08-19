中港股业绩：中国平安中期净利按年增长19%，符合市场预期

平保中报显示，1-6月净利为213.62亿元人民币，上年同期为179.10亿元；与汤森路透综合四名分析师预测中位值216亿元相若。

“整体来看，中国平安在上半年取得了良好的经营业绩，业务持续稳健增长。”该公司董事长兼首席执行官马明哲在公告中称。