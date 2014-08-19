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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 19:08 BJT

中港股业绩：中国平安中期净利按年增长19%，符合市场预期

路透香港8月19日 - 以市值计中国第二大保险商--平安保险（集团）股份有限公司 周二公布，今年上半年净利按年增长19%，符合市场预期。

平保中报显示，1-6月净利为213.62亿元人民币，上年同期为179.10亿元；与汤森路透综合四名分析师预测中位值216亿元相若。

“整体来看，中国平安在上半年取得了良好的经营业绩，业务持续稳健增长。”该公司董事长兼首席执行官马明哲在公告中称。

他并说，上半年寿险业务实现规模保费1,483亿元，同比增长17%；新业务价值同比增长16.7%。期内年化净投资收益率5%，年化总投资收益率4.3%。

平保主要从事寿险、产险和银行业务，旗下平安银行 此前公布，上半年实现净利润100.72亿元，同比增长34%。

平保H股周二收跌0.45%，报65.8港元；A股跌0.76%，报43.37元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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