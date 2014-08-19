中港股业绩：中国平安中期净利按年增长19%，符合市场预期

美股业绩：德仪季度营收好于预期，受助于汽车和工业客户需求
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
路透香港8月19日 - 以市值计中国第二大保险商--平安保险（集团）股份有限公司 周二公布，今年上半年净利按年增长19%，符合市场预期。
平保中报显示，1-6月净利为213.62亿元人民币，上年同期为179.10亿元；与汤森路透综合四名分析师预测中位值216亿元相若。
“整体来看，中国平安在上半年取得了良好的经营业绩，业务持续稳健增长。”该公司董事长兼首席执行官马明哲在公告中称。
他并说，上半年寿险业务实现规模保费1,483亿元，同比增长17%；新业务价值同比增长16.7%。期内年化净投资收益率5%，年化总投资收益率4.3%。
平保主要从事寿险、产险和银行业务，旗下平安银行 此前公布，上半年实现净利润100.72亿元，同比增长34%。
平保H股周二收跌0.45%，报65.8港元；A股跌0.76%，报43.37元人民币。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%