更新版 1-港股业绩：华润置地中期核心净利大增兼将获注资，股价大涨

* 注资憧憬带动，华润置地股价大涨为升幅最大蓝筹股

* 注资规模可能历来最大

* 上半年核心净利升近84%

* 对完成全年销售目标态度审慎

* 探索金融创新，惟不包括分拆 (新增记者会内容)

路透香港8月19日 - 大型蓝筹内房股--华润置地 周二公布，上半年核心净利按年增长83.7%，并同时宣布与母公司华润集团签署谅解备忘录，拟向后者收购一批位于深圳及山东省的物业项目，刺激公司股价收高7.6%，为蓝筹股中升幅最大股份。

华润置地主席吴向东在记者会上称，目前双方评估师仍在对项目进行估值，暂时未能透露收购规模，但有可能是公司历来注资规模最大的一次。

＂注资项目的楼面面积约580万平方米，可能是至为今止（公司）注资规模最大的一次。＂他说。

涉及收购的四个项目包括深圳大涌村项目、深圳三九银湖项目、济南兴隆项目及济南档案馆东项目。吴向东表示，其中三个项目今年会有销售贡献；公司可能会以现金、配股或其他金融工具来支付收购代价。

截至6月底止半年，华润置地撇除投资物业重估增值后，核心净利为36.9亿港元。核心净利润率亦由去年同期的12.7%升至上半年的13.3%，受益开发和投资物业的收益上升。

截至7月底止，该公司今年以来实现合同销售额298.2亿元人民币，相当于全年目标700亿元约43%。公司表示，连同去年及以前年度已销售但未结算的签约额673.81亿元，共有972亿元已实现签约额将在今年及以后年度陆续结算，其中已锁定在今年内结算的开发物业营业额达610.76亿元（包括上半年已结算部分）。

不过，吴向东对完成2014年700亿元人民币合同销售额态度审慎。

＂超过700亿元可能性不大，最后实现可能是700亿，也可能低一点。＂他称。

对于内地房地产市场的看法，吴向东相信随着金融和行政政策有所放松后，今年整体住宅市场会较为平稳，个别城市甚至可能出现恢复性增长。

**新战略课题：电商、金融创新及海外拓展**

华润集团今年4月易帅，原招商局集团董事长傅育宁，接替涉嫌严重违纪违法而遭免职的宋林，成为华润集团董事长。吴向东表示，傅育宁上任后与华润置地管理层深入沟通，并提出了三项战略课题：包括如何应对电商的机遇和挑战、金融创新，以及海外拓展。

＂金融创新是迫在眉睫，很快会有行动；对海外拓展则会非常谨慎。＂他说。

吴向东表示，金融创新包括研究房地产金融工具，例如房地产信托基金（REIT）等，以获取更多的财务支持，因为公司的商业房地产规模愈来愈大，但他指出不包括分拆商业房地产上市。

华润置地除住宅开发外，亦拥有一批以零售商场为主的投资物业，包括以＂万象城＂及＂五彩城＂命名的购物商场，未来五年公司在建的50多个商房地产项目将会全数建成，届时有机会跻身中国商业房地产领导者之一。

截至7月底，华润置地的总土地储备建筑面积约3,653万平方米，其中开发物业占2,993万平方米，其余为投资物业，可满足公司未来三至五年的发展需求。

在海外拓展方面，虽然近一两年不少内房股纷纷走出去，例如万科 、SOHO中国 、碧桂园 等都在海外参与投资房地产，但华润置地目前仍未有动作。

吴向东表示，公司＂走出去＂最大的制约是管理团队能否满足走出去的需要，可能要半年甚至更长的时间才能做出决定。