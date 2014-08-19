全球金市：中国新批三家银行黄金进口许可证，渣打银行在列--消息

路透新加坡/上海8月19日 - 据知情人士，中国新批准三家银行进口黄金，其中包括一家外资银行。中国当前正在开足马力来争夺黄金的定价权。

此举使得中国可以进口黄金的公司达到15家，并且赶在9月上海黄金交易所国际版推出之前。中国希望借助该国际版成为黄金价格发现的中心。

中国和其他亚洲黄金交易中心，诸如新加坡，都在呼求建立本地化的黄金定价体系，希望在伦敦黄金定盘价之外寻求它法。

五位知情人士对路透称，渣打银行 、浦发银行 和招商银行近期获批可以进口黄金。

上述三家银行的一位消息人士称，“这个月早一点的时候，我们获得了许可证。我们还没开始进口，但很快就会了。”消息尚未公开宣布，这位消息人士要求匿名。

渣打银行拒绝评论，其是第三家获批进口黄金的外资银行。另外两家银行也没有回应路透的询问。

上海黄金交易所的数据显示，浦发银行从1月至10月，每个月都进入交易会员前10，而七个月中有五个月招商银行进入前10。

去年澳新银行 和汇丰控股 获得黄金进口许可证。