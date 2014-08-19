全球金市：中国新批三家银行黄金进口许可证，渣打银行在列--消息

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透新加坡/上海8月19日 - 据知情人士，中国新批准三家银行进口黄金，其中包括一家外资银行。中国当前正在开足马力来争夺黄金的定价权。
此举使得中国可以进口黄金的公司达到15家，并且赶在9月上海黄金交易所国际版推出之前。中国希望借助该国际版成为黄金价格发现的中心。
中国和其他亚洲黄金交易中心，诸如新加坡，都在呼求建立本地化的黄金定价体系，希望在伦敦黄金定盘价之外寻求它法。
五位知情人士对路透称，渣打银行 、浦发银行 和招商银行近期获批可以进口黄金。
上述三家银行的一位消息人士称，“这个月早一点的时候，我们获得了许可证。我们还没开始进口，但很快就会了。”消息尚未公开宣布，这位消息人士要求匿名。
渣打银行拒绝评论，其是第三家获批进口黄金的外资银行。另外两家银行也没有回应路透的询问。
上海黄金交易所的数据显示，浦发银行从1月至10月，每个月都进入交易会员前10，而七个月中有五个月招商银行进入前10。
去年澳新银行 和汇丰控股 获得黄金进口许可证。
“新的进口许可证发放时机很准，随着他们新交易板块的开放，他们明确发出这样的信号，即他们希望市场准入性更好，外资机构入场更容易。”香港一贵金属交易员称。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路