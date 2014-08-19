版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 16:36 BJT

香港股市：收升创逾六年高位，跟进国际股市补涨

“看近期的欧美市场，我们的表现有一段时间落后于其它市场了，是因为受到了亚股疲软的影响，”丰盛金融资产管理董事黄国英说：

地产和建筑类股表现强劲，华润置地 大涨7.6%，会德丰 上涨4.1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐