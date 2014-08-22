《中国大宗商品综述》低迷煤价迎来政策利好及旺季，反转仍“希望渺茫”

作者 李文科

路透北京8月22日 - 中国环渤海动力煤价格指数最近跌势明显放缓，与此同时煤矿安全检查、煤企主动及政策性限产、冬季需求旺季等利好值得期待。今年以来跌跌不休的煤价正面临转机，然而现货煤价进入上升通道的希望仍然渺茫。

环渤海动力煤价格指数从年初的610元/吨到本周三的479元/吨，屡次刷新近几年新低，跌幅达到27.35%。随着传统煤炭消费旺季临近，当前煤价有可能在事后看来是今年的最低谷，之后将受益于冬季储备和消费需求的上升。

不过煤价上升的空间仍非常有限。考虑到中国结构调整的长期性和复杂性，冬季需求最多只能提供一波小反弹，煤价明年恐将继续下跌。

“供应偏高，需求偏低，底部震荡行情，...近三年都不会看好（煤价），现在正在进行一场彻底的洗牌。”金银岛资深煤炭分析师戴兵称。

戴兵认为，现在的煤炭价格可以说是今年的底部价格，但不是煤炭的底部价格，煤价还完全没到底，明年的煤价比今年的更低。

的确，体量庞大的中国煤炭业正在经历痛苦的转型，不仅是结构转型引发的总量下降，煤炭行业本身的供应过剩、电价下调、进口冲击等都构成遏制煤炭价格上涨的压力。

而成本无疑是煤炭企业衡量实力的最有力工具。由于成本较高，中小煤矿已经率先停产倒闭，然后是中小型的煤炭贸易商，在资金紧缩压力下亦很难生存，现在则是大中型煤炭企业的竞争，因为现在的市场竞争考验的不仅仅是供需面的抗压能力，还考验企业的融资能力。

中国能源经济研究院研究员陈哲指出，7月份是传统的夏季用煤高峰，但今年夏天并未出现大范围持续高温天气，再加上全社会用电需求增长放缓，水电等其他电源出力大幅增长，夏季用煤高峰并未如期出现，煤炭需求旺季不旺，煤价持续乏力。

但无论如何，减产和安检这些利好消息对于供需失衡的煤炭市场至少是一个心理上的支撑，能否有实际的效果则要看需求上升的程度，以及大型煤矿的减产执行力度等。

“（对煤企减产）普遍比较悲观，主要看企业落实的情况，反正中煤和神华能落实就不错了，整体上不太乐观，预期没法完成减产目标。”陈哲认为。

一位内蒙的煤炭贸易商人士亦指出，现在贸易商和中小煤矿都经营不下去了，都在自寻出路，“世界上最大的生意，变成世界上最惨的生意了”。

数据显示，2003-2011年中国煤炭产量经历了近10年的高速增长，2012年下半年后产量增幅下降，2013年增幅只有0.96%。今年以来煤炭产量逐月下降，前7个月产量21.63亿吨，同比下降1.45%。其中，7月产量 3.01亿吨，同比下降1.63%。

中国国家发展和改革委员会发布通知称，省级煤炭行业管理部门要对所有合法生产煤矿的生产能力进行建档登记，以遏制其超能力生产。所有未经核准但已建成并组织生产的煤矿，一律停产。

**动力煤期价上涨可期**

尽管动力煤现货价格上涨希望渺茫，但今年年初上市的动力煤期货主力合约 则上涨可期。

实际上，面对现货煤价持续下跌，动力煤期货却早在7月中旬就已经开始了反弹行情，但市场人士指出，由于现货企业在动力煤期货上的参与度仍比较低，实际上期货市场还难以实现价格发现的功能。

万达期货煤焦钢分析师段燕明认为，动力煤期货价格仍有上涨空间，因投资者仍会看重年底的煤电年度谈判，以及冬储等利好因素。

“动力煤期货1501合约仍有往上的空间，估计能到每吨530-540元左右。”段燕明认为。

但目前动力煤期货行情的决定性因素更多是资金推动的作用，期货价格更多是由于价格投机需求形成的，煤炭现货企业还较难利用期货市场进行套保，导致期限价差较大。

由于煤炭品类较多，动力煤期货标的和北方现货交易相对匹配，和进口煤，以及南方电厂所需要的动力煤并不一样，这些企业如果进入期货市场则需要测算两个煤种之间的升贴水，且目前动力煤期货并非连续合约，亦影响现货企业的参与。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家粮油信息中心最新发布的报告称，根据吉林和辽宁地区受旱情况，若按重旱面积减产50%，轻旱减产10%估算的话，粗略估算吉林和辽宁的减产幅度分别在100万吨和250万吨。

--中国国家统计局周四公布，2013年全国早稻总产量达到3,407.3万吨，比上年增产78.3万吨，增幅为2.4%。

--上海证券报周五援引中国大连商品交易所负责人表示称，大商所正在积极研究铁矿石期货<0#DCIO:>"三步走"国际化方案，包括开展保税交割和引进国际投资者，同时明年还将借鉴原油期货经验，力争实现货币兑换国际化。

--2013年度中国期货业发展报告指出，截止去年底，全国期货公司净资产为522亿元人民币，较上年增长14.29%，净资本同比增长5.18%至439亿元。

--中国上海证券报周三引述一位官员称，上海国际黄金交易中心初定于9月26日启动在上海自贸区的黄金交易。这意味着，在自贸区挂牌一周年之际，黄金国际板将正式推出。

--中国工业和信息化部周一公布今年第二批工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单，其中涉及内蒙古、湖南等省的28家稀土（氧化物）企业，合计产能10.371万吨。