路透基点：中粮包装获2.1亿美元贷款，规模高于最初的1.6亿--TRLPC

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)旗下中粮包装控股有限公司筹得2.1亿美元3.5年期子弹式贷款，最初规模为1.6亿美元。
三菱东京日联银行、澳洲国民银行、National Bank of Abu Dhabi以及Natixis为牵头行兼簿记行，各承贷4,000万美元。
主办行台北富邦银行承贷2,000万美元。安排行台湾银行国际金融业务分行(OBU)、华南银行香港分行和KBC Bank香港分行各承贷1,000万美元。
三菱东京日联银行为额度代理行和协调行，消息人士称该笔交易正以传阅方式签署。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点，承诺费为20个基点。
承贷4,000万美元或以上的银行为牵头行兼簿记行，综合收益198个基点，前端费为168个基点；承贷3,000-3,900万美元的银行为牵头行，综合收益196个基点，费用为161个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行为主办行，综合收益194个基点，费用为154个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行为安排行，综合收益192个基点，费用为147个基点。
资金用于再融资和一般运营资本。
根据中粮包装公司网站，香港上市的中粮包装是综合性消费品金属包装领域的龙头企业，是中国最大的金属包装集团。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路