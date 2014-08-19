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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 17:00 BJT

路透基点：中粮包装获2.1亿美元贷款，规模高于最初的1.6亿--TRLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)旗下中粮包装控股有限公司筹得2.1亿美元3.5年期子弹式贷款，最初规模为1.6亿美元。

三菱东京日联银行、澳洲国民银行、National Bank of Abu Dhabi以及Natixis为牵头行兼簿记行，各承贷4,000万美元。

主办行台北富邦银行承贷2,000万美元。安排行台湾银行国际金融业务分行(OBU)、华南银行香港分行和KBC Bank香港分行各承贷1,000万美元。

三菱东京日联银行为额度代理行和协调行，消息人士称该笔交易正以传阅方式签署。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点，承诺费为20个基点。

承贷4,000万美元或以上的银行为牵头行兼簿记行，综合收益198个基点，前端费为168个基点；承贷3,000-3,900万美元的银行为牵头行，综合收益196个基点，费用为161个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行为主办行，综合收益194个基点，费用为154个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行为安排行，综合收益192个基点，费用为147个基点。

资金用于再融资和一般运营资本。

根据中粮包装公司网站，香港上市的中粮包装是综合性消费品金属包装领域的龙头企业，是中国最大的金属包装集团。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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