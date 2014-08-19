路透基点：中粮包装获2.1亿美元贷款，规模高于最初的1.6亿--TRLPC

三菱东京日联银行、澳洲国民银行、National Bank of Abu Dhabi以及Natixis为牵头行兼簿记行，各承贷4,000万美元。

主办行台北富邦银行承贷2,000万美元。安排行台湾银行国际金融业务分行(OBU)、华南银行香港分行和KBC Bank香港分行各承贷1,000万美元。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点，承诺费为20个基点。

承贷4,000万美元或以上的银行为牵头行兼簿记行，综合收益198个基点，前端费为168个基点；承贷3,000-3,900万美元的银行为牵头行，综合收益196个基点，费用为161个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行为主办行，综合收益194个基点，费用为154个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行为安排行，综合收益192个基点，费用为147个基点。