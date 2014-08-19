澳股业绩：必和必拓公布分拆方案，财年下半年获利不及预估

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
不过，必和必拓暂未宣布备受期待的回购计划，令憧憬此举的投资者大感失望。据瑞银预估，回购规模最高可能达80亿美元。
“资产负债情况强劲，并越来越好，为未来的资本管理磋商奠定了基础，”在记者问及该公司对股票回购的想法时，Mackenzie说道。
拆分后的公司尚未命名，将包括必和必拓的铝矿、锰矿、Cerro Matoso镍矿、部分煤矿资产和Cannington的银、铅和锌矿。
新公司总部料将设在珀斯，于澳洲上市，并在南非进行第二上市。BHP Billiton Ltd和BHP Billiton Plc的股东都会按比例收到新公司股份。
必和必拓并未透露新公司规模的细节，分析师在财报前曾估计其资产规模达约140亿美元，并表示该公司将承担“最低债务”。
新公司将由必和必拓财务长Graham Kerr领导，而投资者关系主管Brendan Harris将担任财务长。
Mackenzie表示，新公司不包括必和必拓在澳洲的Nickel West业务，另一项售出工作也在继续。必和必拓正与若干潜在买家进行谈判。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 田建华/张明钧)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路