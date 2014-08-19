澳股业绩：必和必拓公布分拆方案，财年下半年获利不及预估

不过，必和必拓暂未宣布备受期待的回购计划，令憧憬此举的投资者大感失望。据瑞银预估，回购规模最高可能达80亿美元。

“资产负债情况强劲，并越来越好，为未来的资本管理磋商奠定了基础，”在记者问及该公司对股票回购的想法时，Mackenzie说道。

拆分后的公司尚未命名，将包括必和必拓的铝矿、锰矿、Cerro Matoso镍矿、部分煤矿资产和Cannington的银、铅和锌矿。

新公司总部料将设在珀斯，于澳洲上市，并在南非进行第二上市。BHP Billiton Ltd和BHP Billiton Plc的股东都会按比例收到新公司股份。

必和必拓并未透露新公司规模的细节，分析师在财报前曾估计其资产规模达约140亿美元，并表示该公司将承担“最低债务”。

新公司将由必和必拓财务长Graham Kerr领导，而投资者关系主管Brendan Harris将担任财务长。

Mackenzie表示，新公司不包括必和必拓在澳洲的Nickel West业务，另一项售出工作也在继续。必和必拓正与若干潜在买家进行谈判。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 田建华/张明钧)