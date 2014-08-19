《全球汇市》新西兰元下滑，美元升势后续动能仍不明朗

标题新闻：东芝决定不再聘用普华永道Aarata为其审计公司，因后者拒绝批准其全年财务报告-日经
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“整体而言，我们应该会在本周见到美元完成短期修正，”他说。“我的仓位将会调整为偏向做多美元。”
美国通胀数据将于今日稍晚公布。
英镑小幅下跌，等一下将公布英国物价数据；过去一年来英镑涨幅在主要货币对中名列前茅。
英镑近期上冲下洗，受到今年官方利率是否调高的相互冲突讯号所左右。英国通胀料将在央行目标2%下方进一步下滑，但仍远高于欧陆的水准。
市场亦正等待周三英国央行公布最新的利率讨论，部分人士预期英国央行会议记录可能显示首度有委员投票反对现有政策，支持马上升息。
“CPI数据若较预期疲软，则可能会见到英镑下探本波段低点1.6660美元；不过在会议记录公布前跟进卖盘可能有限，”伦敦法国兴业银行策略师表示。
“随着时间过去，英镑兑美元可能从当前水准下滑，但唯有美国利率政策有所转变才会实现。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3348 1.3362 -0.10 -2.89 1.3745
美元/日圆 102.57 102.56 +0.01 -2.59 105.30
欧元/日圆 136.94 137.05 -0.08 -5.32 144.63
美元/瑞郎 0.9069 0.9064 +0.06 +1.58 0.8928
英镑/美元 1.6691 1.6726 -0.21 +0.82 1.6556
美元/加元 1.0894 1.0885 +0.08 +2.58 1.0620
澳元/美元 0.9328 0.9317 +0.12 +4.66 0.8913
新西兰元/美元 0.8441 0.8478 -0.44 +2.86 0.8206
欧元/瑞郎 1.2108 1.2114 -0.05 -1.33 1.2271
欧元/英镑 0.7993 0.7990 +0.04 -3.66 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1542 9.1578 -0.04 +3.47 8.8474
美元/挪威克朗 6.1555 6.1529 +0.04 +1.47 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍/杜明霞/朱晓军/张明钧; 审校 艾茂林/孙茉莉/王洋)
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路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM