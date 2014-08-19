欧元债市：银行间利率及德债收益率触及新低，宽松政策预期增温

更正-标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近八年最高-财政部数据
(因英文原文有误，间接投标得标占比为“近八年”最高，非“11年”最高。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧洲央行6月时决定对银行的隔夜存款收取利息，希望藉此刺激银行向实质经济放贷。
分析师指出，这项政策以及银行体系的大量超额现金，使利率持续接近零水准。
德国10年期公债收益率周二开盘报1.01%，上周尾段曾跌至1%以下。
“现在真正推动市场的力量是疲软的宏观经济数据，而俄罗斯制裁措施及其对经济活动的可能影响又雪上加霜，”RBC欧洲利率分析师Peter Schaffrik称。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林/田建华)
(因英文原文有误，间接投标得标占比为“近八年”最高，非“11年”最高。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)