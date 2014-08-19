欧元债市：银行间利率及德债收益率触及新低，宽松政策预期增温

欧洲央行6月时决定对银行的隔夜存款收取利息，希望藉此刺激银行向实质经济放贷。

分析师指出，这项政策以及银行体系的大量超额现金，使利率持续接近零水准。

德国10年期公债收益率周二开盘报1.01%，上周尾段曾跌至1%以下。

“现在真正推动市场的力量是疲软的宏观经济数据，而俄罗斯制裁措施及其对经济活动的可能影响又雪上加霜，”RBC欧洲利率分析师Peter Schaffrik称。(完)

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