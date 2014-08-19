《路透晚报》--8月19日日间新闻摘要（国际版）

--汇市：新西兰元下滑，美元升势后续动能仍不明朗

新西兰元下跌近0.5%，此前新西兰政府下修经济成长及未来预算盈余预估，但美元升势在近期区间顶部附近也暂歇。0835GMT，美元报102.62日圆，欧元兑美元报1.3346美元。新西兰元兑美元报0.8442。

英国公布通胀数据后，英镑兑美元跌至四个月低点1.6640；欧元兑英镑升至日高0.8025英镑，数据公布前报0.7988英镑。

--欧元债市：银行间利率及德债收益率触及新低，宽松政策预期增温

欧元区货币市场利率跌至新低，德国公债收益率(殖利率)守在纪录低位1%附近，因欧元区经济复苏疲软及俄罗斯相关制裁对抗，令市场更加预期欧洲央行将会放宽货币政策。欧元隔夜拆款利率跌至0.006%，仅略高于零，逼近前所未见的负值水准。德国10年期公债收益率开盘报1.01%。

--金属期市：伦铜持稳，美元走强遏制铜价的反弹势头

伦敦期铜持稳，因对中国房地产市场颓势的担忧抵消了美国靓丽的经济前景，而美元的反弹也抑制了铜价自七周低点的反弹。

0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平在每吨6,907.50美元。上海期交所主力10月期铜攀升0.8%至每吨49,390元人民币(8,046美元)，触及三日高点。

--国际油市：布兰特原油升向102美元，但仍未远离14个月低点

布兰特原油小幅升向每桶102美元，但仍未远离上日触及的14个月低位，因需求疲软且市场对供应风险的疑虑缓解。

0838GMT时，布兰特10月原油期货涨0.19美元，报每桶101.79美元。美国9月原油期货升0.31美元，报96.72美元。

--全球金市：金价微升，受助于资金流入和避险需求

金价结束持续两日下跌走势，因地缘政治紧张局势和资金流入提振金价，但股市和美元走强也限制了其涨势。

0838GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,300.14美元。美国黄金期货上涨约2美元，报1,301.70美元。