台湾房地产：不动产交易所得或采分离课税，惟尚未最终定案--财政部长

路透台北8月19日 - 台湾财政部周二召开第二场不动产交易所得税制研讨会，财政部长张盛和指出，今日与会学者及业者对于不动产交易所得不并入个人综合所得税，而采分离课税较有共识；而原有的土地增值税给予的优惠，也建议财政部应设计可转轨至新制。

财政部7月间曾召开第一场研讨会，确定房地交易所得合并课税的方向，长期持有或自用可能有税赋优惠。

张盛和表示，前次会议中长期，自用等共识，今日会议上也相似。但今日会议对于奢侈税的存废意见不一致，有人主张其应趁时退场，但也有人认为奢侈税是抑制短期投机交易，不必一起退场。

财政部预料此案将在年底前送交行政院审议。

针对今日有共识的不动产交易所得分离课税，张盛和表示，〞有道理，我们有听进去。〞只不过他也说，不动产交易所得是并入当年所得，合并课税，或者课以特定的税率，财政部尚未最终定案，仍待整合。

财政部先前已修法将令各县市可为非自住的房屋税提高课征税率区间和上限。台北市随后通过调高非自住的房屋税差别税率，此条例将对持有非自住房屋的囤房族课征差别税率，若在台北市囤房超过三户以上，房屋税率将提高为3.6%，自住房屋税率为1.2%。

台湾房地产价格近年飙涨，令民怨冲天，为抑制房价上涨，台湾央行自2010年6月开始至今四年间，四度宣布实施并扩大选择性信用管制的地区，进一步限缩台北市、新北市、桃园市等精华地区的房贷成数、利率等管制，限缩高价住宅的贷款成数和总数，希以此抑制房价飙高。

央行期间多次表示，实施的选择性信用管制已有成效，而抑制房价仍以税制为最有效的工具，并且将不会使用“利率”的手段。

行政院7月初也曾表示，支持“房地合一实价课税”将使不动产相关税制更为完整，而政策的推行也应先规划好相关配套措施，例如：只有一栋自用住宅的人，不会受影响。对于长期持有房屋，虽可能有两三栋，但不是当成买卖交易工具者，也将尽量给予优惠或使其不受影响。对于农民的土地或农舍，也会排除在外，避免伤及社会弱势。