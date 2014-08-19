新兴汇市：多数新兴亚币小涨，人民币触及五个月高点

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.59 102.56 -0.03 +2.62 105.28
坡元 1.2447 1.2446 -0.01 +1.49 1.2632
台币 30.042 30.040 -0.01 -0.31 29.950
韩元 1017.35 1017.60 +0.02 +3.74 1055.40
泰铢 31.84 31.82 -0.06 +3.20 32.86
菲律宾披索 43.64 43.68 +0.10 +1.75 44.40
印尼卢比 11675.00 11683.00 +0.07 +4.15 12160.00
印度卢比 60.68 60.76 +0.13 +1.85 61.80
马币 3.1540 3.1565 +0.08 +3.85 3.2755
人民币 6.1409 6.1437 +0.05 -1.42 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/田建华; 审校 杜明霞/张明钧)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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