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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 16:46 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币小涨，人民币触及五个月高点

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.59 102.56 -0.03 +2.62 105.28

坡元 1.2447 1.2446 -0.01 +1.49 1.2632

台币 30.042 30.040 -0.01 -0.31 29.950

韩元 1017.35 1017.60 +0.02 +3.74 1055.40

泰铢 31.84 31.82 -0.06 +3.20 32.86

菲律宾披索 43.64 43.68 +0.10 +1.75 44.40

印尼卢比 11675.00 11683.00 +0.07 +4.15 12160.00

印度卢比 60.68 60.76 +0.13 +1.85 61.80

马币 3.1540 3.1565 +0.08 +3.85 3.2755

人民币 6.1409 6.1437 +0.05 -1.42 6.0539

(完)

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