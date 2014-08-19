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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 17:00 BJT

英国金融市场：疲软的通胀数据出炉后英镑跌至四个月低点，英债上扬

欧元/英镑 上扬0.4%，至0.8025英镑，数据公布前为0.7990左右。欧元兑英镑上周触及两个月高点0.8037，因英国央行季度通胀报告被市场视为偏向温和。

英债期货扩大涨幅逾10个跳动点，至112.95，日内上涨34个跳动点，10年期英债收益率 跌破2.4%。(完) (编译 朱晓军/蔡美珍；审校 艾茂林/杜明霞)
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