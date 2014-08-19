英国金融市场：疲软的通胀数据出炉后英镑跌至四个月低点，英债上扬

金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
欧元/英镑 上扬0.4%，至0.8025英镑，数据公布前为0.7990左右。欧元兑英镑上周触及两个月高点0.8037，因英国央行季度通胀报告被市场视为偏向温和。
英债期货扩大涨幅逾10个跳动点，至112.95，日内上涨34个跳动点，10年期英债收益率 跌破2.4%。(完) (编译 朱晓军/蔡美珍；审校 艾茂林/杜明霞)
路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年