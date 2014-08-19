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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 16:59 BJT

台湾新债：花旗银行30年期美元零息债IRR以4.88%定价，发行金额为6亿

路透台北8月19日 - 两位业内人士周二表示，美国花旗银行 将在台湾发行30年期美元零息债，IRR(内部报酬率)以4.88%定价，发行规模为6亿美元。

一位熟悉该交易人士并称，该档美元债将在9月于柜台买卖中心(OTC)挂牌交易。

台湾国际板美元债发行热络，近日有瑞士信贷 20年期美元债以4.0%定价，发行4亿美元；摩根士丹利 30年期美元债以4.7%定价，发行9.5亿美元；玉山金控 旗下玉山银行20年期美元债以4.5%定价，发行3亿美元。(完)

台湾近期国际板债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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