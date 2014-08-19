重温稿-《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值4.22%，料需求中性

* 招标品种：财政部10年续发国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(20日)9:30-10:30

* 受访人数：12位(银行和券商）

* 预测区间：4.17%-4.27%

* 预测均值：4.22%

路透北京8月19日 - 中国财政部周三将跨市场招标续发280亿元人民币10年期固息国债。路透调查显示，若不考虑免税因素，当前国债收益水平优势并不突出；不过10年期为关键期限国债，且对承销团有基本承销额考核，综合考量预期需求中性，收益率预测均值4.22%。

国信证券报告指出，预期市场对明日新债存一定需求，但不敢对收益率有太高预期，尽管有考核的压力，但近期国债配置盘明显偏少，结果或在二级附近。考虑手续费影响，预计中标区间为4.17%-4.23%。

“我觉得虽然今天国开的长债招的不错，但没什么可比性，国债要是不考虑免税的话吸引力不大。”上海一银行交易员称。

中国国家开发银行 周二早间招标的固息债中，受供给规模扰动，五年和10年品种小幅偏离预期。交易员称，今日新债虽然缩量发行，但债市追涨动力不足令收益率定位难以过低，且机构综合考虑基本面预期和资金面情况等，致七年和10年品种需求更优。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.2153%。二级市场上，此次续发的标的券140012最新报价收益率 为4.2600%/4.2010%。

明日新债为今年第12期 10年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至8月25日进行分销；8月27日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年6月19日开始计息；票面利率4%。

以下为今年第12期10年品种今年首次发行及第一次续发具体情况：

首发 第一次续发

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中标利率(收益率) 4.00% 4.1832%

边际中标利率(收益率) 4.06% 4.2830%

投标倍数 1.72倍 1.43倍

招标日期 6月18日 7月16日