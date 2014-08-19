《中国债市每日综述》现券收益率及IRS续升，资金偏紧致机构谨慎

* 现券收益率及IRS继续小幅反弹

* 正回购未缩量且资金面趋紧，机构预期谨慎

* 现券买盘力量偏弱，抛压较明显

* 国开行一级新债招标亦令二级短债承压

路透上海8月19日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周二继续小幅反弹。交易员称，今日央行正回购操作并未缩量，虽然受“指导”的回购利率仍低企，但实际资金面紧势不改，且今日国开行新债短端中标收益率偏高，令二级相关品种再承压，相较之下，长端品种收益率涨幅稍逊。

他们并指出，当前政策面暂平静，机构聚焦资金面对市况的扰动，而趋紧的流动性状况抑制市场买气，稍有抛压收益率上行势头即显，短期内预期仍谨慎，场内观望情绪难消。

“现券(收益率)比估值上了4-5BP(基点)，二级交易国开还挺多的，一级有点影响，”上海一银行交易员称，感觉现券市场整体需求不强，而IRS上的不多是因为fixing(回购定盘)被压着。

他并指出，今天央行正回购也没有缩量，感觉资金面不会太宽松，虽然每天有大行在压回购开盘利率，但是市场的资金最近还是比较偏紧，所以后市不好说，整体乐观不起来。

国开行周二早间招标的固息债中，受供给规模扰动，五年和10年品种小幅偏离预期。交易员称，今日新债虽然缩量发行，但债市追涨动力不足令收益率定位难以过低，且机构综合考虑基本面预期和资金面情况等，致七年和10年品种需求更优。

"最主要还是买盘太弱了,债券(收益率)上的快，也有点一级带动二级的因素，短债上的多，收益率曲线继续平坦化，“上海另一银行交易员表示。

华南另一券商分析师则认为，上周本来就是宏观数据走弱带动的现券行情，目前收益率小幅反弹亦属正常；后市来看，现券在经济基本面总体仍然偏弱、通胀压力较小、资金面有望宽松大环境下，利率债收益率大幅上升可能性较小，预计宽幅震荡概率较大。

剩余期限约6.41年的国开行固息债140203券最新成交收益率 在5.0000%，上日尾盘为4.9950%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.452元人民币，较上日结算价跌0.254元，或0.27%。

**回购利率走势仍与资金面背离**

银行间货币市场周二主要回购利率走势 仍与流动性实际状态背离。尽管又有一只新股IPO的申购资金今日解冻，但14天以内的资金供需矛盾未改，不过由于拉低开盘价的隐形之手仍在，主要回购加权利率基本稳定。

市场人士并指出，近期新债发行较为密集，可能也是制约市场流动性的原因之一；虽然资金趋紧，但央行公开市场正回购并未因此减力，几乎完全对冲今日到期量，令市场预期更显谨慎。

“紧，跟昨天差不多，缴税的影响还没结束，关键是现在出钱的机构少了，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员谈到，尽管今天有些大行出了一些钱，但整体规模有限，资金供给状况较昨日未现好转，而央行正回购操作的规模对市场也进一步施加了心理压力，“本来以为今天（公开市场）能放一点钱出来，没想到央行这么坚决地不放。”

中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但今日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。

上述交易员并表示，上周发布了7月疲弱的金融数据以及国务院关于降低融资成本的通知后，市场对于未来政策放松有些过于乐观，央行通过公开市场相对审慎的操作，也有可能是为市场的乐观情绪降温。

上周三和周四发行的两只新股长白山和会稽山申购冻结资金均在千亿元人民币上下，分别于昨日和今日解冻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,848.80亿元，低于上日的9,736.65亿元；其中，隔夜品种成交6,260.61亿元，上日为6,260.04亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8378 2.8473 -0.95 6,206.61

七天 3.2877 3.2498 +3.79 1,436.91

14天 3.4547 3.4752 -2.05 1,029.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8000 3.2550 -145.50 2,641.03

七天 3.5000 4.2000 -70.00 318.71

14天 3.5850 4.0200 -43.50 32.21

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0860 3.0000 +8.60 --

七天 3.3000 3.4000 -10.00 --

14天 3.4500 3.5500 -10.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8350 2.8580 -2.30 --

七天 3.2370 3.2760 -3.90 --

三个月 4.6791 4.6805 -0.14 --