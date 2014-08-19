更新版 1-中港个股：腾讯等企业晋级入股中石化销售公司复选名单--消息

(新增更多细节)

* 中国石化销售公司股权价值将在530-660亿美元间

* 最后竞投出价期限为8月底

* 参与竞标的企业青睐利用IPO获利的机会

路透香港/北京8月19日 - 知情消息人士对路透表示，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard 与中国腾讯控股 等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。

消息人士表示，中国最大保险公司中国人寿 、香港上市公司新奥能源 、私有企业复星国际、厚朴基金、Affinity Equity Partners也都晋级下一轮。该消息人士拒绝署名，因竞标过程保密。

中国石油化工股份有限公司 计划2014年底之前出售旗下销售公司最多30%的股权。中石化销售公司2013年净利为251亿人民币(约合41亿美元)，拥有逾30,000家加油站以及超过23,000个便利店。

消息人士称，尽管投资者难以从该交易中获得公司控制权，不过考虑到可以借三年内启动首次公开发行(IPO)的机会退出投资并取得获利，这一条件还是吸引了许多公司。

消息人士表示，中石化销售公司还希望提高非燃料油业务的销量，并寻求投资者以进入汽车服务、远程信息处理、线上到线下(online-to-offline)销售、金融服务和广告等领域。

中石化销售公司2013年营收达到1.49万亿(兆)人民币，但非燃料油业务仅贡献不到1%。而在美国，非燃料油的零售销售要占到加油站获利的约一半。

中国石油化工股份有限公司、新奥能源、Affinity、腾讯、中国人寿和复星国际均拒绝对竞标过程评论。

Couche-Tard财务长Raymond Pare也拒绝置评。新希望集团未回复寻求应答的邮件。目前无法立即取得厚朴基金管理公司的置评。

最后竞投出价期限为8月底，不过尚不清楚进入此轮名单的公司可能会有几家出价。消息人士称，Couche-Tard、新奥能源和新希望集团均单独竞标。

Affinity、厚朴和中国人寿等金融投资机构对中石化销售公司股权感兴趣，是因为其能够提供稳定的收益率。巴克莱给出的收益率预估是3-4%。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)