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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 09:08 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.19%，上日加权利率3.2877%

路透上海8月20日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.19%，上日该期限加权平均利率为3.2877%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.19% 3.28% 3.2877%

周二银行间市场质押式回购总成交金额8,848.80亿元，低于上日的9,736.65亿元；其中，隔夜品种成交6,260.61亿元，上日为6,260.04亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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