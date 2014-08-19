中港个股：中国神华7月煤炭销量1,540万吨，同比降逾五成

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第六日下跌，因较大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京8月19日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源 周二公告称，7月煤炭销售量为1,540万吨，同比下跌53.5%；1-7月累计煤炭销量2.5亿吨，同比下降9.4%。
公告并显示，该公司7月商品煤产量为2,690万吨，同比增长3.5%；1-7月累计煤炭产量1.819亿吨，仅下降1.3%。
受中国经济增速减慢、进口煤炭竞争加剧等因素影响，神华公司今年初设定产销量目标仅与去年持平。
据该公司此前给出的目标显示，今年煤炭产量3.181亿吨，销量5.148亿吨，售电量210.18十亿千瓦时。经营收入目标2,741亿元人民币，经营成本2,077亿元，销售及费用成本净额135亿元；以此计算，经营利润将较去年下跌逾两成。
中国神华A股周二收报15.51元人民币，过去一个月累计上涨12.92%。(完)
欲浏览更多信息，请点选上证所网站(here) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡4月25日 - 燃料油裂解价差周二小升至六周高位，受原油 价格低迷提振。380-cst燃料油现货升水小升，因浮现来自中石油的买兴 。 180-cst燃料油5月裂解价差 向六周新高小幅攀升，因 原油价格依旧低迷。 180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 较前一日上涨0 .15美元至每桶负3.42美元，较布兰特原油的裂解价差 则 跌至负4.84美元，较周一上涨0.21美元。 韩国的SK Energy称，预计汽油需求强劲，会在当前季度支持亚洲的 炼化利润率。 该公司表示，另外中国独立炼厂的运营限制，以及中国成品油出口配 额减少，也可能会支持成品油炼化利润率。 普氏窗口报告有11艘、总计22万吨380-cst燃料油船货成交，大部分 集中在窗口的中后期。 中石油买走了其中的九艘，是主要的买家。中航油和Coastal各买入 一艘。 而卖家
路透新加坡4月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周二触及每吨80.63美元 的三周高位，因需求强劲的同时，下个月来自欧洲/地中海的船货将少于4 月，使得供给料将收紧。 卡塔尔和阿布扎比的分离塔停产也加大了供给担忧，不过近来液化石 油气(LPG)的价格一直在下降。 继最近出现了一系列买盘之后，6月现货船货交易沉闷。不过新加坡 市场上托克对现货的需求持续。 中国3月进口了557,370吨石脑油，较2月下降9.2%。 SK innovation周二称，预计汽油需求强劲，将支撑4-6月当季的炼化 利润率。 南非反垄断当局周一表示，液化石油气厂商应该将供给协议的期限限 制在最多10年，因更长期限会有利于大型批发商，并阻止新竞争者加入。 现货市场上有四笔交易，其中一笔是汽油，三笔是石脑油。 托克是三笔石脑油交易中两笔的买家，使得其本月总购买量达到逾87 万吨。 本月迄今为止，新加坡现货市场上成交石脑油的逾90%，都是由托克 购买。(完) (编译 王洋;