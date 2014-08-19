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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 18:22 BJT

中港个股：中国神华7月煤炭销量1,540万吨，同比降逾五成

路透北京8月19日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源 周二公告称，7月煤炭销售量为1,540万吨，同比下跌53.5%；1-7月累计煤炭销量2.5亿吨，同比下降9.4%。

公告并显示，该公司7月商品煤产量为2,690万吨，同比增长3.5%；1-7月累计煤炭产量1.819亿吨，仅下降1.3%。

受中国经济增速减慢、进口煤炭竞争加剧等因素影响，神华公司今年初设定产销量目标仅与去年持平。

据该公司此前给出的目标显示，今年煤炭产量3.181亿吨，销量5.148亿吨，售电量210.18十亿千瓦时。经营收入目标2,741亿元人民币，经营成本2,077亿元，销售及费用成本净额135亿元；以此计算，经营利润将较去年下跌逾两成。

中国神华A股周二收报15.51元人民币，过去一个月累计上涨12.92%。(完)

欲浏览更多信息，请点选上证所网站(here) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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