中国军方高官称腐败影响军队战斗力

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Ben Blanchard/Megha Rajagopalan
路透北京8月19日 - 中国与其他国家在海洋问题上的紧张局势升温之际，现任和退役中国军官以及官方媒体担心腐败问题将影响中国军队的战斗力。
近月官方媒体有文章将军队腐败问题与当初甲午战败的北洋海军相提并论。
原中央军委副主席徐才厚和原解放军总后勤部副部长谷俊山的落马凸显了军队内部的腐败。
令一些将军和其他中国专家担忧的是买官卖官行为导致用人的不公。
“你出的军费再多，出了这些贪官污吏也永远不够，”退役少将罗援上周对《澎湃新闻》说道。
“比如徐才厚和谷俊山，现在公布的这些贪官，他们侵占的资金已经几十亿，上百亿，我们能建多少战机？所以贪腐不除，中国未战先败。”
路透无法联系到徐才厚和谷俊山进行评论。不清楚他们是否有律师。
中国国防部没有对路透有关中国军队腐败问题的置评请求作出回应。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路