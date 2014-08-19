欧洲汇市：英镑兑美元跌至四个月低点，因英国通胀数据疲软

在成交活跃的货币中，英镑表现最差，图表分析师称，若周二收在200日移动均线1.6675美元之下，则可能会进一步下跌。

欧元兑英镑上涨0.4%至0.8025英镑，数据公布前报约0.7990英镑。

最新的消费者物价指数显示通胀率仍远低于英国央行2%的目标，使得明年第一季才有可能加息的预期升温。

UKForex的交易员Jake Trask称，“上周英国央行总裁卡尼的评论温和，而通胀率又下滑，这使得货币政策委员会(MPC)有更多理由坚持到2015年第一季再紧缩货币政策。”

最新一次的货币政策会议记录定于周三公布。(完)

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