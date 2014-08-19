欧洲汇市：英镑兑美元跌至四个月低点，因英国通胀数据疲软

美股业绩：德仪季度营收好于预期，受助于汽车和工业客户需求
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
在成交活跃的货币中，英镑表现最差，图表分析师称，若周二收在200日移动均线1.6675美元之下，则可能会进一步下跌。
欧元兑英镑上涨0.4%至0.8025英镑，数据公布前报约0.7990英镑。
最新的消费者物价指数显示通胀率仍远低于英国央行2%的目标，使得明年第一季才有可能加息的预期升温。
UKForex的交易员Jake Trask称，“上周英国央行总裁卡尼的评论温和，而通胀率又下滑，这使得货币政策委员会(MPC)有更多理由坚持到2015年第一季再紧缩货币政策。”
最新一次的货币政策会议记录定于周三公布。(完)
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路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%