更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，大型银行开始供给跨月资金

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
* 短率大致持稳
* 短票量不多，票券商缺口不大
* 大型银行开始供给跨月拆款，月底资金情势料平稳 (更新拆款数及存单细节)
记者 高洁如
路透台北8月19日 - 台湾银行间短率周二大致持平。在大型银行开始拆出跨月资金之后，票券商的压力开始纾解，资金情势相当平稳，估计月底的市况也将会相对稳定。
资金调度人士称，拆款方面，今日二周的拆款高位0.48%已有多笔成交，多家票券商自大型银行处提早拿到月底跨月资金，有效地纾缓一些压力，预期0.48%将会成为近期跨月资金成交的指标利率。
〞今天开始跨月的拆款有突破啦，0.48%算是指标，〞一位小型银行交易员表示。
另外一家公营的银行则表示，上周末有营业税的退税款入帐，令帐上现金增加，但目前拆款的利率不好，因此以买票做为销资金的主要方式。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，也与上日相同。二周跨月的利率区间则在0.388-0.48%。
**短票利率区间也持平**
短票方面，票券商表示，今日缺口很小，又有大型银行供给跨月的资金，因此并不缺钱，预期未来月底的资金情势应能维持平稳。
票券商与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间同上日；特定大型金融机构的买票利率则在0.63-0.65%，交易量不大。
集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.596%，上周五为0.593%。
台湾央行周二公布，共发行1,849.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,850.2亿相较，存单发行余额减0.7亿。
本周存单到期金额1兆6,834.50亿台币，本周余日央行存单的到期情况分别为：周三16亿台币、周四7,848.8亿台币、周五2,788亿台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为负269亿台币，累积超额准备为负1,173亿台币、加计前期1%的超额准备为219亿台币。
**债券附买回利率维稳**
债券市场附买回(RP)利率周二持稳既有区间。资金调度人士表示，市场资金仍呈现中性偏宽松格局，月内RP稳定承做，但投信对跨月多数还是敬谢不敏。
资金调度人士指出，近期证券商的公债部位均以短期交易为主，因此没有跨月需求。至于公司债RP，多数投信的资金落点仍选在月内，少数银行可承做跨月。
“ 5月以来每逢月底都会紧，所以投信已经有刻板印象了。”一证券商交易员说。
至于票券商因有拆款可供支应，有的公司债RP只收跨月，利率则与月内相同。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%，上日0.54-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。
今日紧缩因子有联上 6亿台币可转债交割。
本周债券交割紧缩因子包括周三镱钛 交割5亿台币可转债及新世纪 6亿台币可转债，周四有新北市交割91天期市库券100亿台币、远东新 发行32亿台币公司债及台郡 交割20亿台币可转债。(完) (集体采写 董永年; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路