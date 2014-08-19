台湾金融：金管会称月底前将增订退场机制保险法修正案函报行政院审查

路透台北8月19日 - 台湾金管会周二宣布，8月底前将增订问题保险退场机制及放宽保险业资金投资公共建设的保险法部分条文修正案函报行政院审查，此外攸关保险业国际业务分公司(OIU)的国际金融业务条例也将于近期内送行政院审查。

金管会上周甫接管国宝人寿及幸福人寿等两家问题保险公司， 本次保险法修正案随即增订保险业资本适足率，作为主管机关采取相关监理措施及执行问题保险业退场事务的相关规范。

金管会新闻稿指出，将保险业资本适足率划分为四类等级，及增订保险业资本适足率等级为严重不足，且未依主管机关命令限期完成增资、财务业务改善计划或合并者，主管机关应于一定期间内予以接管、勒令停业清理或命令解散等规范。

此次保险法修正案并增订放宽保险业资金投资公共及社会福利事业时，可以担任被投资公司的董事及监察人等规定。

另一方面，金管会指出，为扩大保险业者商机及金融服务的完整性，国际金融应涵盖保险业务，拟订国际金融业务条例部分条文修正草案，开放保险业在境内设立国际保险业务分公司，经营国际保险业务。预定近期内会同中央银行将全案函报行政院审查。