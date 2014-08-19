台湾金融：金管会同意兆丰金控旗下银行设立阿布达比分行，台资首家

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透台北8月19日 - 台湾金融监督管理委员会周二称，同意兆丰金控 旗下兆丰商业银行在阿拉伯联合大公国设立阿布达比（阿布扎比）分行。
金管会新闻稿并指出，目前台资银行尚未于阿拉伯联合大公国当地设立分行，兆丰商银阿布达比分行为当地首家台资银行的营业据点。
兆丰商银拟于当地设分行将以批发性业务为发展重点，除能开拓当地市场，就近服务台商，亦能参与及了解伊斯兰金融，因此决定将阿布达比代表人办事处升格为阿布达比分行。
据兆丰商银评估，阿拉伯联合大公国为中东地区最大贸易中心，近年积极打造国际金融中心，已成为伊斯兰金融重镇。而台商在当地经营的产业以电脑业、通讯业与运输业为主，经营方式一般为设立发货仓库直接配销或转口、以及进口半成品组装。(完) (记者 詹静宜 审校 毕晓雯)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路