台湾金融：金管会同意兆丰金控旗下银行设立阿布达比分行，台资首家

金管会新闻稿并指出，目前台资银行尚未于阿拉伯联合大公国当地设立分行，兆丰商银阿布达比分行为当地首家台资银行的营业据点。

兆丰商银拟于当地设分行将以批发性业务为发展重点，除能开拓当地市场，就近服务台商，亦能参与及了解伊斯兰金融，因此决定将阿布达比代表人办事处升格为阿布达比分行。

据兆丰商银评估，阿拉伯联合大公国为中东地区最大贸易中心，近年积极打造国际金融中心，已成为伊斯兰金融重镇。而台商在当地经营的产业以电脑业、通讯业与运输业为主，经营方式一般为设立发货仓库直接配销或转口、以及进口半成品组装。(完) (记者 詹静宜 审校 毕晓雯)