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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 17:59 BJT

台湾金融：金管会同意兆丰金控旗下银行设立阿布达比分行，台资首家

路透台北8月19日 - 台湾金融监督管理委员会周二称，同意兆丰金控 旗下兆丰商业银行在阿拉伯联合大公国设立阿布达比（阿布扎比）分行。

金管会新闻稿并指出，目前台资银行尚未于阿拉伯联合大公国当地设立分行，兆丰商银阿布达比分行为当地首家台资银行的营业据点。

兆丰商银拟于当地设分行将以批发性业务为发展重点，除能开拓当地市场，就近服务台商，亦能参与及了解伊斯兰金融，因此决定将阿布达比代表人办事处升格为阿布达比分行。

据兆丰商银评估，阿拉伯联合大公国为中东地区最大贸易中心，近年积极打造国际金融中心，已成为伊斯兰金融重镇。而台商在当地经营的产业以电脑业、通讯业与运输业为主，经营方式一般为设立发货仓库直接配销或转口、以及进口半成品组装。(完) (记者 詹静宜 审校 毕晓雯)
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