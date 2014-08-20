重温稿-台湾货币市场：短率大致持稳，大型银行开始供给跨月资金

* 短率大致持稳

* 短票量不多，票券商缺口不大

* 大型银行开始供给跨月拆款，月底资金情势料平稳

记者 高洁如

路透台北8月19日 - 台湾银行间短率周二大致持平。在大型银行开始拆出跨月资金之后，票券商的压力开始纾解，资金情势相当平稳，估计月底的市况也将会相对稳定。

资金调度人士称，拆款方面，今日二周的拆款高位0.48%已有多笔成交，多家票券商自大型银行处提早拿到月底跨月资金，有效地纾缓一些压力，预期0.48%将会成为近期跨月资金成交的指标利率。

〞今天开始跨月的拆款有突破啦，0.48%算是指标，〞一位小型银行交易员表示。

另外一家公营的银行则表示，上周末有营业税的退税款入帐，令帐上现金增加，但目前拆款的利率不好，因此以买票做为销资金的主要方式。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，也与上日相同。二周跨月的利率区间则在0.388-0.48%。

**短票利率区间也持平**

短票方面，票券商表示，今日缺口很小，又有大型银行供给跨月的资金，因此并不缺钱，预期未来月底的资金情势应能维持平稳。

票券商与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间同上日；特定大型金融机构的买票利率则在0.63-0.65%，交易量不大。

集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.596%，上周五为0.593%。

台湾央行周二公布，共发行1,849.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,850.2亿相较，存单发行余额减0.7亿。

本周存单到期金额1兆6,834.50亿台币，本周余日央行存单的到期情况分别为：周三16亿台币、周四7,848.8亿台币、周五2,788亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负269亿台币，累积超额准备为负1,173亿台币、加计前期1%的超额准备为219亿台币。

**债券附买回利率维稳**

债券市场附买回(RP)利率周二持稳既有区间。资金调度人士表示，市场资金仍呈现中性偏宽松格局，月内RP稳定承做，但投信对跨月多数还是敬谢不敏。

资金调度人士指出，近期证券商的公债部位均以短期交易为主，因此没有跨月需求。至于公司债RP，多数投信的资金落点仍选在月内，少数银行可承做跨月。

“ 5月以来每逢月底都会紧，所以投信已经有刻板印象了。”一证券商交易员说。

至于票券商因有拆款可供支应，有的公司债RP只收跨月，利率则与月内相同。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%，上日0.54-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日紧缩因子有联上 6亿台币可转债交割。