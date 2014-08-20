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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 16:54 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，证券业卖超21.5亿台币

路透台北8月20日 - 台湾柜台买卖中心周三公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     28.50     10.00       +18.50
     票券业      3.00         0        +3.00
     证券业     23.00     44.50       -21.50
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