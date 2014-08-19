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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 18:38 BJT

中港股业绩：中行上半年地方平台不良率0.13%，房地产领域不良率0.26%

路透北京8月19日 - 中国银行 周二称，截止今年上半年，中行地方政府融资平台不良率0.13%。

中行在上半年业绩发布会上表示，截至上半年末，该行房地产不良贷款率0.26%，产能过剩行业不良贷款率0.98%。

该行半年报称，6月末，其不良贷款率1.02%，比上年末上升0.06个百分点；不良贷款拨备覆盖率为217%。（完）

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