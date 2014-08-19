更新版 1-中港股业绩：中行上半年净利增11%符预期，下半年信贷资产压力较大

* 中行上半年净利增11%符合预期

* 6月末不良贷款率升至1.02%

* 高层称下半年信贷资产面临很大压力

* 中行资本充足率有压力，补充资本在即 (新增更多细节和评论)

路透北京8月19日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 上半年净利润同比增长11%，符合市场预期；不良贷款率则攀升。中行高层称，下半年该行信贷资产面临很大压力，要特别加强对房地产、地方政府融资平台和过剩产能行业的信贷资产质量管理。

中行 周二公布半年报显示，上半年实现净利润897亿元人民币，同比增长11.15%，基本符合此前路透的预估值902亿；6月末不良贷款率1.02%，比上年末上升0.06个百分点，今年3月末则为0.98%。

中行并表示，将密切关注经济形势变化，继续实施以贷后管理、风险分类、重大风险事项处理和定期风险排查为主的资产质量监控管理，加强对重点地区、重点领域、重点产品和重点客户的督导管理，有效监控资产质量变化。

“新发不良资产主要集中在制造业、批发行业、钢贸行业以及中小企业，新增不良的区域主要集中在外向型经济地区，如浙江、山东、广东等地。”中行副行长张金良在业绩发布会上称。

据中行介绍，截止今年上半年，该行地方政府融资平台不良率0.13%，房地产不良贷款率0.26%，产能过剩行业不良贷款率0.98%。

“大行的转型还是很难的，再加上经济下行带来的资产质量压力，预计中行的资产质量压力下半年会有上升。”招商证券银行业分析师邹添杰表示。

华泰证券银行业分析师林博程则认为，相比来说，大行资产质量其实都可以，因为大行都在做优质客户。

张金良在会上并提到，上半年中行化解不良资产270亿元，现金清收130亿，核销不良资产90亿，批量转让不良资产70亿元。下半年，该行将继续寻求市场化的方式处置不良资产，提高回收率。

**资本补充在即**

中国银行半年报并显示，截至6月末，该行资本充足率为11.78%，低于上年末的12.46%；其核心一级资本充足率为9.36%，亦低于上年末的9.69%；不良贷款拨备覆盖率为217%，上年末则为229%。

“中行的资本充足率还是有压力，该行买入返售和同业之前做得比较猛，所以资本充足率还是有比较明显的下降。不过高级法的实施还是对中行资本充足率的提升有帮助。”邹添杰称。

林博程认为，中行内生的资本补充速度还是慢于其业务扩张的速度，但是中行即将发行优先股，已经通过银监会审批，同时中行也发行了二级资本债，今年内资本充足率没有问题。

中行此前公告称，银监会已同意其发行优先股的方案，同意中行在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；并同意中行在境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。中行并已启动向中国证监会的申报程序，其中今年计划发行不超过3.2亿股优先股，募集金额不超过320亿元。

该行半年报显示，截至报告期末，其负债结构中，客户存款的比例从上年末的78.2%下降到77.38%，而同业拆入的比例由2013年末的16.2%上升为17.22%。

对于该行负债结构的变化，邹添杰表示，中行之前的同业业务扩张较快，客户存款增长的速度不足以支撑业务规模的扩张，因此，该行在负债端更多拆入同业资金，推升了负债端的成本。不过，中行的海外业务发展比较好，对利润的贡献还是很大的。

林博程认为，该行的负债成本虽然有所上升，但关键还得看收入端的表现。由于该行高成本负债对接的是高收益业务，所以收益总体向上，净息差扩大。

中行半年报显示，上半年净息差为2.27%，同比上升4个基点。上半年实现利息净收入1,566.75亿元，同比增长14%。（完）

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