路透基点：中国光大控股正筹集1.5亿美元贷款--TRLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国光大控股有限公司正筹集1.5亿美元四年期贷款。

这笔分期偿还的定期贷款，牵头行为韩国产业银行和产银亚洲金融，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点，在第三年结束时，有延长一年的选择权。

承贷2,000万美元或以上为主办行，综合收益253个基点，前端费为158个基点；承贷1,500-1,900万美元为安排行，综合收益248个基点，费用为143个基点；承贷1,000-1,400万美元为经理行，综合收益243个基点，费用为128个基点。

消息人士称，约七家银行已经承诺参贷，还有一家银行料将加入。

预定于9月12日签署，贷款资金料将于9月底开始提取。

资金将用于一般运营资本。

借款人为中国光大集团旗下香港上市子公司，成立于1997年，是一家在香港和中国大陆经营的金融服务公司。(完)