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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 18:24 BJT

美股业绩：家得宝季度营收成长5.7%，因寒冬过后修缮支出增加

路透8月19日 - 全球最大家庭修缮连锁店业者家得宝 周二公布季度营收成长5.7%，因北美历经严冬过后，家庭修缮支出增加。

家得宝在8月3日止当季净利升至20.5亿美元，每股获利1.52美元，上年同期分别为17.9亿美元及1.24美元。

营收从225.2亿美元成长至238.1亿。

整体同店销售成长5.8%，美国同店销售则是成长6.4%。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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