香港个股：北京控股与刘明辉增持中国燃气股份，涉资逾12亿港元

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透香港8月19日 - 据联交所最新资料显示，中国城市燃气供应商--中国燃气 获主要股东北京控股 及刘明辉增持股份，涉资逾12亿港元。
分析师估计，该批股份来自中国石化 此前出售旧股，此举反映出北京控股寻求巩固其对中国燃气控制权的决心。
资料显示，北控于上周四（14日）按平均每股14.8港元，购入中国燃气7,275.2万股股份，涉资约10.8亿港元；本次增持后，北控的持股比例由20.99%升至22.44%，仍是单一最大股东。
同日，另一主要股东兼公司执行主席刘明辉亦以平均每股14.8港元，购入中国燃气1,000万股股份，涉资1.48亿港元；本次增持后，刘明辉的持股由20.15%升至20.35%。不过，其中部分权益是由刘明辉与富地石油 及邱达强共同持有。
而中国燃气执行董事黄勇亦于同日以同等价格购入中国燃气900万股股份。
中国石化此前在市场上配售1.06亿股中国燃气股份，配售价14.66-15港元，为撤出对中国燃气投资的第一步。当时市场流传北控及刘明辉等接货的消息，故翌日公司股价未见太大沽压。
中国燃气周二收跌0.28%，报14.42港元。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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