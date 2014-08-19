香港个股：北京控股与刘明辉增持中国燃气股份，涉资逾12亿港元

路透香港8月19日 - 据联交所最新资料显示，中国城市燃气供应商--中国燃气 获主要股东北京控股 及刘明辉增持股份，涉资逾12亿港元。

分析师估计，该批股份来自中国石化 此前出售旧股，此举反映出北京控股寻求巩固其对中国燃气控制权的决心。

资料显示，北控于上周四（14日）按平均每股14.8港元，购入中国燃气7,275.2万股股份，涉资约10.8亿港元；本次增持后，北控的持股比例由20.99%升至22.44%，仍是单一最大股东。

同日，另一主要股东兼公司执行主席刘明辉亦以平均每股14.8港元，购入中国燃气1,000万股股份，涉资1.48亿港元；本次增持后，刘明辉的持股由20.15%升至20.35%。不过，其中部分权益是由刘明辉与富地石油 及邱达强共同持有。

而中国燃气执行董事黄勇亦于同日以同等价格购入中国燃气900万股股份。

中国石化此前在市场上配售1.06亿股中国燃气股份，配售价14.66-15港元，为撤出对中国燃气投资的第一步。当时市场流传北控及刘明辉等接货的消息，故翌日公司股价未见太大沽压。