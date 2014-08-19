国际油市：380-cst燃料油现货升水四日来首度下降，供给紧张状况缓解

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透新加坡8月19日 - 380-cst燃料油现货升水周二录得四个交易日来首次下跌，交易商称因之前供给紧俏的状况出现缓解迹象。
路透数据显示，380-cst燃料油现货较新加坡报价每吨升水FO380-SIN-DIF下跌0.44美元，达每吨3.50美元。
9月时套利交易数量预计将会至少反弹10%，8月时套利交易数量触及六个月低位。
在较低价格的推动下，新加坡船用燃料油需求依然强劲。
“需求非常不错...”一位驻新加坡的交易商称。
RMK级(500-cst)燃料油供给也略微偏向充足，该品级燃料油要价下滑。
中国石油天然气股份有限公司向新加坡贸易商兴隆售出2万吨380-cst船货，船期为9月14-18日，每吨价格较新加坡现货报价升水3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路