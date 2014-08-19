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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 18:53 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货升水四日来首度下降，供给紧张状况缓解

路透新加坡8月19日 - 380-cst燃料油现货升水周二录得四个交易日来首次下跌，交易商称因之前供给紧俏的状况出现缓解迹象。

路透数据显示，380-cst燃料油现货较新加坡报价每吨升水FO380-SIN-DIF下跌0.44美元，达每吨3.50美元。

9月时套利交易数量预计将会至少反弹10%，8月时套利交易数量触及六个月低位。

在较低价格的推动下，新加坡船用燃料油需求依然强劲。

“需求非常不错...”一位驻新加坡的交易商称。

RMK级(500-cst)燃料油供给也略微偏向充足，该品级燃料油要价下滑。

中国石油天然气股份有限公司向新加坡贸易商兴隆售出2万吨380-cst船货，船期为9月14-18日，每吨价格较新加坡现货报价升水3美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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