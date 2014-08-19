国际油市：380-cst燃料油现货升水四日来首度下降，供给紧张状况缓解

更新版 1-《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强

路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。