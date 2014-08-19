国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，印度现货供给增加

路透新加坡8月19日 - 亚洲柴油裂解价差周二仍然持稳，业界消息人士称现货市场上印度供给增加，而该国国内需求则因季风季节而下滑。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)标售6万吨10月装船的柴油，稍早曾出售9月中旬装船的船货。交易商表示MRPL多半时间不出现在现货市场，因大选和炼厂维护期间的国内需求一直强劲。

不过交易商补充道，季风雨的降临，抑制了电力和运输的需求。

交易商表示，泰国PTT可能在9月初向BP售出3.5万吨含硫量500ppm的柴油，每桶较新加坡报价贴水1美元。不过眼下还无法确认。

一位交易商说，BP在8月时已经从PTT购入过几艘船货，但尚不清楚目的地。

在菲律宾Petron涌现的的现货需求推动下，航煤裂解价差周二上涨。

交易商称，尽管由于经济走弱，柴油需求一直较为低迷，但伴随着航空业的成长，航煤需求处于稳步上升态势。

MRPL标售4万吨10月16-18日装船的航煤船货以及6万吨含硫量500ppm的柴油船货，后者船期为10月1-3日。两笔标售均将在8月26日关闭，有效期截至8月27日。(完)

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