国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，印度现货供给增加

更新版 1-《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
路透新加坡8月19日 - 亚洲柴油裂解价差周二仍然持稳，业界消息人士称现货市场上印度供给增加，而该国国内需求则因季风季节而下滑。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)标售6万吨10月装船的柴油，稍早曾出售9月中旬装船的船货。交易商表示MRPL多半时间不出现在现货市场，因大选和炼厂维护期间的国内需求一直强劲。
不过交易商补充道，季风雨的降临，抑制了电力和运输的需求。
交易商表示，泰国PTT可能在9月初向BP售出3.5万吨含硫量500ppm的柴油，每桶较新加坡报价贴水1美元。不过眼下还无法确认。
一位交易商说，BP在8月时已经从PTT购入过几艘船货，但尚不清楚目的地。
在菲律宾Petron涌现的的现货需求推动下，航煤裂解价差周二上涨。
交易商称，尽管由于经济走弱，柴油需求一直较为低迷，但伴随着航空业的成长，航煤需求处于稳步上升态势。
MRPL标售4万吨10月16-18日装船的航煤船货以及6万吨含硫量500ppm的柴油船货，后者船期为10月1-3日。两笔标售均将在8月26日关闭，有效期截至8月27日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5%