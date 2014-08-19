投行观点：摩根士丹利将Avago Technologies 目标价上调到82美元，评级为加码

美股业绩：德仪季度营收好于预期，受助于汽车和工业客户需求
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透4月25日 - 芯片制造商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二公布季度营收增长13.1%，好于预期，受助于汽车和工业客户需求。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%