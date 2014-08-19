重温稿-《市场热谈》中石化混合所有制改革，一场中外资本竞逐的豪门盛宴？

* 中外资本蜂拥而至，竞逐中石化销售业务股权

* 财务投资者的报价明显高于产业资本

* 民营企业入股空间或十分有限

* 中石化亦面临着两难选择

作者 谢衡

路透北京8月19日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 出售销售业务板块部分股权，开大型央企混合所有制改革之先河。随着该项目一轮轮竞标的推进，这一块中国深化国企改革的试验田，正在上演中外资本大鳄竞逐的豪门盛宴。

中石化销售板块目前稳定的利润，以及蕴藏的巨大增长潜力，令各路资本闻风而动，蜂拥而至，寄望能够分一杯羹。

知情消息人士稍早对路透表示，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard 与中国腾讯控股 等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中石化的160亿美元交易的少数股权。

“竞标即将进入第三轮，从目前的情况看，已经被炒成了国内外各路资本大鳄的盛宴，留给国内的产业资本和民营企业空间恐怕已经很小了。”一位接近交易的资深人士说。

消息人士表示，中国最大保险公司中国人寿 、香港上市公司新奥能源 、私有企业复星集团、厚朴基金管理公司、Affinity Equity Partners也都晋级下一轮。

今年6月30日，中石化发布混合所有制改革引资方案的相关细则，并对销售公司总资产给出了3,417.58亿元人民币的估值。按照30%的出让比例计算，最终出让的资产达到1,000亿元以上。按此基数计算，即使入股10%，所需资金亦将超百亿元。

中国石化销售公司拥有国内最完善的成品油销售网络和储运设施，按照加油站数量计，是中国最大、世界第二大成品油供应商。截至2013年底，其拥有自营加油（气）站3万多座，规模庞大的零售网络已拥有8,000万会员，每日服务人数超过2,000万，并发放了1.08亿张充值卡可用于加油和便利店购物。

中石化的销售业务相对稳定，是集团主要利润来源之一，该事业部门2013年营业利润为350亿元。

“这么大的盘子，没有一家投资者能够独吞，接手10%以上都几乎是不可能的。”一位接近中石化的有关人士说。

上述接近中石化人士进一步表示，中石化引入的投资者肯定会比较分散，可能入股的形式也较多样，“实业背景的产业资本、纯粹的财务投资者，来自国内的、国际的资金可能都有，这不正是‘混合’的体现吗？”

中石化此前公告设定了“三个优先”原则，还有七个方面的综合考量标准。“三个优先”，主要指“产业投资者优先、国内投资者优先、惠及广大人民的投资者优先”；而七个标准，包括潜在投资者对销售公司的报价及其计划投资的规模、潜在投资者是否可与销售公司实现优势互补、品牌形象和声誉等。

这三项原则、七个标准看似清晰明确，可一旦进入实际操作阶段，无论是中石化方面，还是参与竞标的投资者，都发现这些原则和标准其实无法具体量化。怎么去体现“优先”，实则弹性很大。

“混合就是为了转变机制，应该是把有丰富经验的产业资本、有市场活力的民营企业混合进来，而不应该成为一个资本游戏。”一位接近此次交易的人说。

**财务投资者的报价更具优势**

一轮又一轮的竞标下来，目前财大气粗的财务投资者似乎占据了更明显的优势。

据接近此次交易的人士透露，保险资金是实力最为雄厚的竞标者之一，中国人寿、中国人保 等国内多家大型保险公司，都有志在必得的势头；而厚朴基金、Affinity等私募股权投资基金也力求通过各种方式，试图从中分一杯羹；来自中东的几只主权财富基金，也兴致勃勃。

消息人士并称，虽然投资者们并不能通过交易获得该公司的控制权，但计划三年内上市有可能提供退出机会，还是吸引了不少投资人。Affinity、厚朴基金、中国人寿等财务投资人则会对中石化销售公司感兴趣，因其收益率较为稳定，据巴克莱估计收益可达3-4%。

“尤其是保险公司，对这个项目显示出极大的热情，报出的价格比较高。”上述接近交易的人士说。

中国国务院此前出台保险业“新国十条”，其中最重要的内容之一就是对保险资金投资的进一步开放，提出充分发挥保险资金长期投资的独特优势。在保证安全性、收益性前提下，创新保险资金运用方式，提高保险资金配置效率。保监会今年年初就已经下发通知，将保险资金对权益类投资中（包括股票、基金、非上市公司股权等）单一资产投资比例由25%上调至30%。

这些投资新政，都为保险资金参与国企和改革扩大了空间。

“保险资金由于自身属性，投资更偏好抗风险、稳定且具有长期收益的领域。中石化的销售渠道正好具备这些特点，收益稳定，且不易被竞争对手颠覆。”华泰证券研究所首席金融分析师罗毅说。

罗毅认为，由于险资投资规模大，考虑到投资效率，地方小国企改制的吸引力不大。预计险资会更关注央企和大型银行的混合所有制机遇。

而有知情人士就表示，更为重要的是，国资背景的资金投资中石化这样的项目，几乎没有任何风控的压力。

“如果亏钱了，那是你中石化没经营好，不是我的责任。如果赚钱了，那更皆大欢喜。不管怎样，反正都是国有资产，两边都没有政治上的压力。”接近交易的人士说。

**海外资本的意外机会**

而对于海外的财务投资者，中石化的这次混合所有制改造提供的投资机会，更像是一个意外的“礼物”。

实际上，从大型国企股份制改革，到海外上市，在超过20年的时间里，海外投资者一直是积极的参与者。但自2005年中国大型国有商业银行引入海外战略投资者上市，到其后几年时间内，这些外资机构纷纷套现退出，获利丰厚，令国企引入海外战略投资者一事备受争议。

“其实海外的财务投资者，大的投资基金，特别是曾经作为基石投资者入股国有银行，并大赚了一笔的国际投资者，原本还以为这一次中石化的混合所有制改革，没机会参与呢。结果他们发现，这一次大门还是开着的，还是可以进来试试的。”上述接近交易的人士说。

十年前，中国国有商业银行启动上市计划，以“引资、引智”为目的吸收了多家海外金融机构作为战略投资者入股。2008年全球金融危机爆发后，这些境外战略投资者纷纷减持中资银行股票套现。

根据历史交易数据，2008年底以来，约九家境外战略投资者减持中资银行股份，累计套现近500亿美元，获利达近300亿美元，部分境外战投的收益高达6倍。

未来，能通过参与这一轮中国国企混合所有制改革，无疑是国际投资者分享中国经济增长潜力的又一次机会。

据接近交易的人士透露，数量众多的海外投资基金都对投资中石化销售公司的股权表示出浓厚的兴趣。努力以各种方式寻求进入这个项目。比如KKR就曾加入一个由中信产业基金牵头的、包括国开金融旗下的投资基金等在内的，多家财务投资者参与的投资团。

而厚朴基金则联手润泰集团参与竞标。厚朴基金是由高盛集团的中国合伙人方风雷创立的一家私募股权公司，高盛和新加坡淡马锡控股为该基金提供支持。

“这段时间又有很多资本从欧美市场出来了，那就必须要找一个新的落脚点，中石化这次当然是个很好的机会。”一位资深私募基金投资银行家说。

中国交通银行金融研究中心最新发布的报告表示，在二季度后期，中国诸多经济指标呈现企稳迹象，对境外资本的吸引力有所增强。此外，沪港通即将实施推进股票市场走强，跨境证券投资及其它投资也有一定净流入。

**海外产业资本亦积极介入**

来自海外的资金并不完全是单纯的财务投资者，即将进入第三轮竞标的加拿大零售商Alimentation Couche-Tard，是加拿大最大的便利店连锁店，在北美洲第二大。

而接近交易的人士表示，国资背景的资本基本都是纯粹的财务投资者，并没有与零售业相关的产业资本参与。

“国有企业在零售这样充分竞争的领域，本来就没有做得特别好的，你看那些上市公司，业绩都不怎么样。”总部在上海的一家大型券商的行业分析师称。

华安证券最新发布的报告就表示，由于电商冲击等新业态冲击、成本上升等长期因素的压制，国企零售上市公司的业绩承压。零售行业作为完全竞争行业，国有资本长期将从竞争性行业退出，国有零售企业本身就是民营资本接盘的对象。

“就引入零售业务管理经验而言，外资还是中资的区别，对中石化并不重要，也不会被严格界定。但从某种意义上，外资更有优势，比如在某些方面不受行政管制，还可以帮助企业进军国际市场。”西南证券行业分析师刘峰说。

Alimentation Couche-Tard旗下共有超过5,800间门店，当中有4,225间兼营汽车燃料的销售。在加拿大及美国两地合共雇用了超过53,000名员工。近两年来，该公司利润增长十分强劲。

中石化的便利店业务成立于2008年，归在“易捷”品牌名下，拥有2.3万家零售店。2013年营收总计133亿元人民币，不到其市场部当年营收总额1.5万亿(兆)元人民币的1%。根根据法国巴黎银行(BNP Paribas)数据，易捷便利店每店销售额仅为全国便利店平均水平的八分之一。

另一方面，虽然中石化混合所有制改革招标尚未尘埃落定，中石化已经与部分潜在的投资者开始了业务上的合作。

此前，中国石化销售公司就与台湾润泰集团签订业务合作框架协议，双方将在三方面开展业务合作：对易捷便利店商品实施联合采购以降低成本，选取上海易捷便利店为试点合作经营并扩大合作范围，探索电子商务与O2O（线上与线下联动）业务合作事宜等，以期实现优势互补、协同发展。

此外，中石化销售公司亦与顺丰速运有限公司签订业务合作框架协议，中石化覆盖全国的加油站便利店网络将与顺丰速运的物流网络相互连接，联手拓展O2O等新兴业务。

目前，尚不清楚润泰集团和顺丰速运是否将参与最后一轮竞标。

**民营企业参与股权投资空间或有限**

虽然已经有民营企业与中石化销售公司开始了合作，但中石化董事长傅成玉就曾表示，国外资金参与混合制的愿望更强烈。而民营资本对于参与央企混合所有制改革仍存顾虑，更多的持观望态度。

上述接近交易的人士就表示，正是在傅成玉对外公开说明了“三个优先七个标准”之后，才有更多的民营企业认为应该有机会参与。

“现在财务投资者把入股价格已经炒得很高了，如果在这个高价格的前提下，再谈优先，民营企业和产业资本就面临着一个很尴尬的境地。拿呢，财务压力会很大，不拿呢，好像又错过人家给你的‘优先’机会。”另一位接近交易的人士说。

上述接近交易的人士表示，来自产业资本、民营企业和纯粹的财务投资者对此次交易的估值，还是有较大差异的，“产业资本，特别是民营资本，都会很注意控制杠杆，注意自己的资产负债率。而财务投资者则完全没有这个顾虑。”

有分析人士指出，民营企业和中外那些财务投资者，在投资中石化这个项目上，实际上不在同一个竞争环境里。

据接近交易的人士透露，也有一些聪明的财务投资者，希望和实业绑在一起，“你出面子我出钱，扩大对这个项目的投资实力和话语权。”

但这种投资团的做法，也有很多技术上的问题和隐患很难消除。比如民营企业和投资基金对于项目估值的看法不同，一方觉得应该保守一点，令一方则对价格没那么敏感。最后谁说了算？

此外，财务投资者获利后总要找机会退出，而民营企业可能更着眼于长期的业务合作，双方怎么协调退出的时机？

有知情人士称，Alimentation Couche-Tard、新奥能源和中国最大的饲料企业--新希望集团都是单独参与竞标。

“民营企业参与这个项目的竞标，还是希望能利用这个机会，发挥产业协同效应，达到共赢的局面，但前提肯定是要控制风险。”另一位接近交易人士表示说。

上述接近交易人士认为，如果价格合适，民营企业也可以跟进去做一个沉默投资者，就算为自己的资金找一个避风港。但以目前的情况看，高价格已经令投资的价值空间十分有限了。

**中石化的两难选择**

虽然备受中外投资者追捧，但承担着大型央企混合所有制改革试验田重任的中石化高层，恐怕不得不面对两难选择。

如果按照最简单的“价高者得”的规则，中石化此次混合所有制改革可能吸引进来的就都是财务投资者，而且恐怕将对国际资本更有利。这或有违改革的初衷，亦可能令中石化面对巨大的舆论压力。

而如果不以价格定胜负，一方面可能会遭到来自竞标方的质疑；另一方面，中石化高层又可能被扣上“贱卖国有资产”的帽子。

“这绝不是中石化的初衷。”上述接近中石化的人士说。

一位知情人士表示，中石化最初设想应该会有很多国内的民营企业愿意参与此次混合所有制改革，那就把有相关经验的民营企业引进来，剩下的股权主要都转让给社保基金，“这样既能达到预期的目的，又简单、安全，谁也说不出什么来。”

但一进入实际操作，就发现一方面盘子实在太大，民营企业多持观望态度，愿意投入的资本与项目不匹配。这样就给了纯粹的财务投资者一个长驱直入的机会。

中石化销售业务股权重组和转让，已聘请中国国际金融有限公司(CICC)、德意志银行、中信证券 和美国银行 担任财务顾问。“财务顾问们的操作手法也比较凌厉，各显神通，一下子国际国内的资本大鳄都来了。”

上述接近中石化的人士表示，中石化最高层也很清楚，作为央企混合所有制改革第一家的样本意义，“可事情一旦开始操作，被各路资本裹挟，中石化也不得不不断地做出种种妥协。”

按照中石化此前公布的时间表，该项目最后竞投出价期限为8月底，目前尚不清楚进入第三轮轮竞标名单的公司，最后可能会有几家出价。

“作为大型央企混合所有制改革的先行者，这一次中石化是怎么‘混’？‘混’进来了谁？大家都在拭目以待。”一位大型民营企业高管说。（完）