马来西亚期市：棕榈油期货跌至近五年最低，受原油和豆油下跌拖累

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透雅加达8月19日 - 周二马来西亚棕榈油期货跌至近五年来最低，受原油价格和豆油下跌打压。
11月棕榈油合约 收盘跌1.05%至每吨2,066马币(林吉特)，为2009年10月以来最低。总成交量为40,824口，高于均值的35,000口。
“市场下跌，也没有上涨的动力。”吉隆坡一外资券商交易员称，“不过市场有点超卖。”
这位交易员还表示，在经历早盘交投迟缓后，原油、大豆和豆油价格下跌带动棕榈油跌至新低。
路透市场分析师王涛称，技术分析显示棕榈油跌破8月18日低点2,083马币之后，下跌目标是2,046马币。
布兰特原油周二小幅升向每桶102美元，但仍未远离上日触及的14个月低位，因需求疲软且市场对供应风险的疑虑缓解。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透4月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)周二表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。