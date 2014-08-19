马来西亚期市：棕榈油期货跌至近五年最低，受原油和豆油下跌拖累

路透雅加达8月19日 - 周二马来西亚棕榈油期货跌至近五年来最低，受原油价格和豆油下跌打压。

11月棕榈油合约 收盘跌1.05%至每吨2,066马币(林吉特)，为2009年10月以来最低。总成交量为40,824口，高于均值的35,000口。

“市场下跌，也没有上涨的动力。”吉隆坡一外资券商交易员称，“不过市场有点超卖。”

这位交易员还表示，在经历早盘交投迟缓后，原油、大豆和豆油价格下跌带动棕榈油跌至新低。

路透市场分析师王涛称，技术分析显示棕榈油跌破8月18日低点2,083马币之后，下跌目标是2,046马币。

布兰特原油周二小幅升向每桶102美元，但仍未远离上日触及的14个月低位，因需求疲软且市场对供应风险的疑虑缓解。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 孙茉莉)