东南亚股市：多数收高，获益于投资者风险意愿重燃

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透曼谷8月19日 - 多数东南亚股市周二上涨，投资者风险意愿重燃推高全球股市，在本周稍后泰国新总理提名前，外资的涌入推升泰股。
泰国SET指数 收高0.03%，Siam Commercial Bank 以及BTS Group Holdings 交投活跃。
印尼股市 收高0.16%，券商称10月组成新政府被视为是利多因素之一。
据汤森路透数据显示，该地区资金流入表现不一，印尼净流出4,487亿卢比，泰国股市净流入8.66亿泰铢，马来西亚和菲律宾分别流入7,820亿马币和42亿披索。
越南股市 收低0.07%，受累于投资者了结获利。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 444.96 1.08 +0.24 +14.57 388.37
新加坡 3316.43 3.65 +0.11 +4.70 3167.43
马来西亚 1872.16 10.41 +0.56 +0.28 1866.96
泰国 1542.85 0.49 +0.03 +18.80 1298.71
印尼 5165.17 8.42 +0.16 +20.85 4274.18
菲律宾 7082.75 55.17 +0.79 +20.25 5889.83
越南 604.64 -0.44 -0.07 +19.82 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡4月25日 - 燃料油裂解价差周二小升至六周高位，受原油 价格低迷提振。380-cst燃料油现货升水小升，因浮现来自中石油的买兴 。 180-cst燃料油5月裂解价差 向六周新高小幅攀升，因 原油价格依旧低迷。 180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 较前一日上涨0 .15美元至每桶负3.42美元，较布兰特原油的裂解价差 则 跌至负4.84美元，较周一上涨0.21美元。 韩国的SK Energy称，预计汽油需求强劲，会在当前季度支持亚洲的 炼化利润率。 该公司表示，另外中国独立炼厂的运营限制，以及中国成品油出口配 额减少，也可能会支持成品油炼化利润率。 普氏窗口报告有11艘、总计22万吨380-cst燃料油船货成交，大部分 集中在窗口的中后期。 中石油买走了其中的九艘，是主要的买家。中航油和Coastal各买入 一艘。 而卖家