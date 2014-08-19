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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 19:43 BJT

东南亚股市：多数收高，获益于投资者风险意愿重燃

路透曼谷8月19日 - 多数东南亚股市周二上涨，投资者风险意愿重燃推高全球股市，在本周稍后泰国新总理提名前，外资的涌入推升泰股。

泰国SET指数 收高0.03%，Siam Commercial Bank 以及BTS Group Holdings 交投活跃。

印尼股市 收高0.16%，券商称10月组成新政府被视为是利多因素之一。

据汤森路透数据显示，该地区资金流入表现不一，印尼净流出4,487亿卢比，泰国股市净流入8.66亿泰铢，马来西亚和菲律宾分别流入7,820亿马币和42亿披索。

越南股市 收低0.07%，受累于投资者了结获利。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 444.96 1.08 +0.24 +14.57 388.37

新加坡 3316.43 3.65 +0.11 +4.70 3167.43

马来西亚 1872.16 10.41 +0.56 +0.28 1866.96

泰国 1542.85 0.49 +0.03 +18.80 1298.71

印尼 5165.17 8.42 +0.16 +20.85 4274.18

菲律宾 7082.75 55.17 +0.79 +20.25 5889.83

越南 604.64 -0.44 -0.07 +19.82 504.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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