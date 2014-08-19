国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨约7%，买家择机敲定长期合同

更新版 1-《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
路透新加坡8月19日 - 周二亚洲石脑油裂解价差上涨约7%至每吨125.95美元，从上日所创的近五个半月低点反弹。交易商称，定期合约需求提振市场。
总部位于马来西亚的Titan，加入到韩国买家行列，购买长期协议船货。
Titan求购2014年11月至2015年10月之间船期的石脑油。一天前韩国最小的乙烯制造商KPIC也求购2014年10月至2015年12月船期的船货。
稍早韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、Lotte Chemical和LG化学也签订了交易协议，成本加运费价为每吨较日本报价溢价4.50-5.50美元不等。
一交易员称，“这真是锁定协议船货的好时机。”其指出现货价格疲软，呈现贴水，买家因而在谈判压低协议船货价格时有优势。
石脑油供应过度已经挫伤卖家，他们急于将船货出手。
定于9月登陆亚洲的来自欧洲、地中海和美国的船货预计约有200万吨，是单月最高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5%