国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨约7%，买家择机敲定长期合同

路透新加坡8月19日 - 周二亚洲石脑油裂解价差上涨约7%至每吨125.95美元，从上日所创的近五个半月低点反弹。交易商称，定期合约需求提振市场。

总部位于马来西亚的Titan，加入到韩国买家行列，购买长期协议船货。

Titan求购2014年11月至2015年10月之间船期的石脑油。一天前韩国最小的乙烯制造商KPIC也求购2014年10月至2015年12月船期的船货。

稍早韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、Lotte Chemical和LG化学也签订了交易协议，成本加运费价为每吨较日本报价溢价4.50-5.50美元不等。

一交易员称，“这真是锁定协议船货的好时机。”其指出现货价格疲软，呈现贴水，买家因而在谈判压低协议船货价格时有优势。

石脑油供应过度已经挫伤卖家，他们急于将船货出手。

定于9月登陆亚洲的来自欧洲、地中海和美国的船货预计约有200万吨，是单月最高。(完)

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