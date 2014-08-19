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市场报道 | 2014年 8月 19日 星期二 20:04 BJT

美国热股：家得宝同店销售超预估，盘前股价上涨逾3%

路透8月19日 - 家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.) 公布同店销售涨幅为5.8%，表现优于预期，因北美严寒天气过后，消费者在修缮房屋上的支出增加。

家得宝周二盘前劲扬3.18%，昨日收在83.59美元。(完)
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