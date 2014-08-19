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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 21:40 BJT

美国热股：礼来胰岛素注射剂获FDA初步批准，股价上扬近4%

路透8月19日 - 礼来(Eli Lilly)和Boehringer Ingelheim的胰岛素注射液获得了美国食品药物管理局(FDA)的初步批准。该药物可以帮助糖尿病患者控制血糖水平。

礼来周二盘初上涨3.84%，报86.80美元。(完)
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