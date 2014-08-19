版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 21:40 BJT

美国热股：必和必拓延缓股票回购，并公布业务拆分计划

路透8月19日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 搁置了50亿美元左右规模的股票回购计划，这让投资者感到失望。

此外，该公司还表示将分拆出一间约160亿美元的公司，主要是为了剥离2011年时收购Billiton的资产，因必和必拓计划将重点放在拳头业务上。

必和必拓周二盘初下跌3.52%，报70.12美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐