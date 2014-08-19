美国热股：必和必拓延缓股票回购，并公布业务拆分计划

纽约期市：可可期货价格迫近数年低位，因短期供应充足
路透纽约/伦敦5月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三连续第五日下跌，迫近4月触及的数年低位，因交易商关注全球最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强劲，且需求乏善可陈。
路透8月19日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 搁置了50亿美元左右规模的股票回购计划，这让投资者感到失望。
此外，该公司还表示将分拆出一间约160亿美元的公司，主要是为了剥离2011年时收购Billiton的资产，因必和必拓计划将重点放在拳头业务上。
必和必拓周二盘初下跌3.52%，报70.12美元。(完)
路透纽约/伦敦5月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三连续第五日下跌，迫近4月触及的数年低位，因交易商关注全球最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强劲，且需求乏善可陈。
路透伦敦5月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三重挫3.5%，因库存大增令供应忧虑缓解，且投资人对中国需求的担忧拉低钢铁和铁矿石价格。期铜昨日曾触及三周高位。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。