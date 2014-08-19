美国热股：必和必拓延缓股票回购，并公布业务拆分计划

路透8月19日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 搁置了50亿美元左右规模的股票回购计划，这让投资者感到失望。

此外，该公司还表示将分拆出一间约160亿美元的公司，主要是为了剥离2011年时收购Billiton的资产，因必和必拓计划将重点放在拳头业务上。