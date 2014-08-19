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债券 | 2014年 8月 19日 星期二 23:36 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.105%，投标倍数为4.10

路透华盛顿8月19日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.105 中值 0.095 低值 0.090 投资 0.107 价格/得标 价格 99.893833 高值得标比率 4.01% 投标倍数 4.10 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,555,100 总投标 102,588,002,100 竞争性投标得标 24,770,428,000 非竞争性投标得标 154,127,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/08/21 到期日 2015/08/20 CUSIP码 912796ET2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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